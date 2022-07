LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso a caccia della finale si 400 ostacoli, Tecuceanu debutta (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 00.48 Anna Ince non si migliora (56.71). Si è concluso il secondo turno di lanci. 00.45 Che sassate di Kara Winger ed Elizabeth Gleadler. Rispettivamente 61.30 e 60.38 metri, sono serie ipoteche sulla qualificaione alla finale. 00.42 Annika Marie Fuchs vola a 59.36 e potrebbe trattarsi di un’ipoteca sulla qualificazione, secondo posto provvisorio. 00.40 Mackenzie Little non si migliora (52.34), secondi nulli per Victoria Hudson e Sara Kolak che sono così con le spalle al muro. 00.38 Incremento importante di Palameika e Lyu, che si spingono rispettivamente a 58.02 e 57.59 metri. 00.36 Nullo di De Lima, Tzengo cresce a 57.12. 00.34 Si sono concluisi i primi tentativi. Al momento soltanto la lituana ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE00.48 Anna Ince non si migliora (56.71). Si è concluso il secondo turno di lanci. 00.45 Che sassate di Kara Winger ed Elizabeth Gleadler. Rispettivamente 61.30 e 60.38 metri, sono serie ipoteche sulla qualificaione alla. 00.42 Annika Marie Fuchs vola a 59.36 e potrebbe trattarsi di un’ipoteca sulla qualificazione, secondo posto provvisorio. 00.40 Mackenzie Little non si migliora (52.34), secondi nulli per Victoria Hudson e Sara Kolak che sono così con le spalle al muro. 00.38 Incremento importante di Palameika e Lyu, che si spingono rispettivamente a 58.02 e 57.59 metri. 00.36 Nullo di De Lima, Tzengo cresce a 57.12. 00.34 Si sono concluisi i primi tentativi. Al momento soltanto la lituana ...

