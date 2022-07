L' Italia in rimonta conquista il bronzo nella sciabola | decisivo Curatoli

(Di giovedì 21 luglio 2022) Seconda medaglia di giornata per l'col quartetto dellamaschile chefinale per il terzo posto supera la Germania con una doppiae si prende undi grande valore e ...

Seconda medaglia di giornata per l'Italia col quartetto della sciabola maschile che nella finale per il terzo posto supera la Germania con una doppia rimonta e si prende un bronzo di grande valore e spessore. L'Italia è medaglia di bronzo nella prova a squadre di sciabola maschile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di scherma: Germania sconfitta 45-42 in rimonta nella finalina. Gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo si aggiudicano il terzo posto vincendo per 45-43 nella finalina contro i tedeschi