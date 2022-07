L’Inter perde anche Bremer | la Juventus rimpiazza De Ligt col miglior difensore della scorsa Serie A

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) E fu così cheGleisondivenne un intrigo di mercato. Per settimane accostato al, che non aveva nascosto di essere vicino al giocatore, così come per Dybala, ecco che in poche ore il vento soffia ancora e il brasiliano, promesso sposo nerazzurro, vestirà la magliasenza dover cambiare nemmeno casa. Dal Torino, che ha accettato l’offerta irrifiutabile di 41 milioni fissi più 9 di bonus, superiore di almeno dieci milioni a quella interista che pure era decisamente ingente, alla Vecchia Signora:ha sposato un progetto, non ne ha sposato un altro, ma la colpa non è di nessuno, tanto meno di Marotta che ha le mani legate sul mercato. I tifosi infuriati con la gestione di questa sessione in cui a lungo sono stati corteggiati Dybala e ...