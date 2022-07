L’indagine, salute e sostenibilità al primo posto per i giovani italiani (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il futuro, per i giovani italiani tra i 18 e i 35 anni, è strettamente connesso alla salute fisica ed emotiva seguita, subito dopo, dalla sostenibilità ambientale. I problemi a livello globale che vorrebbero fossero risolti urgentemente sono, per il 48% dei giovani italiani, il cancro (52% media europea), le minacce ambientali (46% rispetto al 43% della media europea) e la parità di genere (il 28% contro il 26% media europea). Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla survey promossa da Merck dal titolo ‘Sostenibile o niente. Il futuro che vogliono i Millennial e gli Zeta di Europa’, con il supporto tecnico di Gsd3. AlL’indagine hanno partecipato 6.119 giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da 10 Paesi europei (Austria, Francia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il futuro, per itra i 18 e i 35 anni, è strettamente connesso allafisica ed emotiva seguita, subito dopo, dallaambientale. I problemi a livello globale che vorrebbero fossero risolti urgentemente sono, per il 48% dei, il cancro (52% media europea), le minacce ambientali (46% rispetto al 43% della media europea) e la parità di genere (il 28% contro il 26% media europea). Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla survey promossa da Merck dal titolo ‘Sostenibile o niente. Il futuro che vogliono i Millennial e gli Zeta di Europa’, con il supporto tecnico di Gsd3. Alhanno partecipato 6.119tra i 18 e i 35 anni provenienti da 10 Paesi europei (Austria, Francia, ...

