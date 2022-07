Licia | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 21 luglio 2022)deriva dai nomi greci ?????? (Lykios) e ????? (Lykia), nomi etnici adoperati per indicare i Lici, gli abitanti della, una regione dell’Asia Minore. Ilera piuttosto comune nell’antica Grecia, e veniva attribuito soprattutto alle schiave, nel cui caso ne indicava in effetti la provenienza; era anche, nella declinazione al maschile, un epiteto del dio greco Apollo, mentre non se ne riscontra l’uso tra i romani, se non con una trascurabile percentuali di usi del maschile Lycius. In Italia, per quanto già utilizzato sporadicamente in epoca rinascimentale come ripresa colta delclassico, è stato riscoperto solo nel ‘900, specie nella sua forma femminile, in seguito alla fortuna del romanzo di Henryk Sienkiewicz Quo vadis? e dei numerosi film da esso tratti, in cuiè l’eroina ...