Licenziamenti | 8 000 dipendenti Ford a rischio per finanziare elettrificazione

(Di giovedì 21 luglio 2022)starebbe pensando a massicciperi progetti legati alle auto elettriche. Stando a quanto riportato da Bloomberg, sembra che i tagli siano destinati ad abbattersi sul dipartimentoBlue che si occupa della produzione di vetture con motori a combustione interna. Inoltre, non si esclude che possano esserci altre operazioni di riduzione

solounastella : RT @Chiappuz: 30.000 licenziamenti solo a Milano e altri 30.000 previsti da luglio in poi. Ad essere licenziati sono uomini, età dai 40 ai… - Yoda15271485 : @carlodemichele Da quando c'è Giorgetti ho contato almeno 5.000 esuberi o licenziamenti, e pensare che le mie infor… - RiccardoStracu1 : @schiva_questa @donnadimezzo @gmgiua @gadlernertweet Ha rilanciato il precariato, aperto ai licenziamenti, ignorato… -

tvsvizzera.it

Il personale ha dichiarato che iriguarderanno solo 100 dipendenti, che sono solo una piccola percentuale dei circa 10.impiegati negli Stati Uniti e in Europa. Detto questo, TikTok ...Netflix , nel secondo trimestre del 2022, ha perso 970.abbonati , come rivelato oggi durante la presentazione dei dati relativi agli ultimi tre mesi. ...di fine rapporto legati ai... Heathrow nel caos - TVS tvsvizzera.it Ford starebbe pensando a massicci licenziamenti per investire maggiormente sui progetti di produzione delle vetture elettriche.Pagava quattro lavoratori 150-200 euro al mese, a fronte dei 1.000 euro previsti dai contratti collettivi, e avrebbe preteso da loro 8.000 euro, minacciandone il licenziamento ...