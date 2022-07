(Di giovedì 21 luglio 2022) La metà non sa di avere il virus, l’altra evita i test ufficiali e si cura da sola. Qualii rischi per sé e per gli altri Dalla moltiplicazione dei contagi alle terapie inappropriate e al mancato aggiornamento del passaporto sanitario

Sanno, o sospettano fortemente, di essere positivi ma non vanno a fare il tampone in farmacia, dal medico oppure alla Asl. In questo modo evitano l'obbligo di quarantena ma, se non sono attenti, ... Liberi di girare con i tamponi fai-da-te, sono 1,5 milioni i fantasmi del Covid La metà non sa di avere il virus, l'altra evita i test ufficiali e si cura da sola. Quali sono i rischi per sé e per gli altri Dalla ...