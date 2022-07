L’ex senatore di Forza Italia Enrico Piccinelli condannato in primo grado a cinque anni per corruzione

(Di giovedì 21 luglio 2022)died ex assessore all’Urbanistica della Provincia di Bergamoè statooggi in tribunale a Bergamo indi carcere con l’accusa di. La sentenza è arrivata dopo sei ore di camera di consiglio. I pm Carmen Santoro e Silvia Marchina nella precedente udienza avevano invocato una condanna proprio a. Gli avvocati difensori Mauro Angarano e Gianluca Quadri avevano invece chiesto l’assoluzione, sostenendo che gli accusatori avevano speso il nome dell’allora parlamentare a sua insaputa. Secondo l’accusa,ha ricevuto una tangente da ...

Presunta tangente per il Pgt di Foppolo: condannato a 5 anni per corruzione l'ex senatore Piccinelli