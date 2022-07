Letta: 'Ieri lasciati soli'. E avverte il centrodestra: perderete le elezioni. Archiviato il campo largo con il M5s? (Di giovedì 21 luglio 2022) - Durissime le parole del segretario Pd che dopo la 'giornata folle' ora incita i suoi: 'Servono occhi di tigre da subito'. Conte prova a difendere lo strappo: 'Eravamo pronti all'appoggio esterno, ma ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 luglio 2022) - Durissime le parole del segretario Pd che dopo la 'giornata folle' ora incita i suoi: 'Servono occhi di tigre da subito'. Conte prova a difendere lo strappo: 'Eravamo pronti all'appoggio esterno, ma ...

GiovaQuez : Letta (PD): “Il paradigma è cambiato, ciò che si è rotto non si aggiusta. I partiti che ieri hanno causato la crisi… - FuffaForte : RT @danieledv79: @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Non condivido nulla di ciò che ha scritto. Letta ha già dimostrato di essere un pe… - guidofiorino : @boni_castellane Uno dei problemi di Letta è restare segretario dopo la debacle di ieri. - F_Manga18 : @Sabatini @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi Io ne ho 26 e sono disgustato da Salvini, Conte, Draghi, Berlusconi, Le… - MicheleSolari70 : RT @jacopo_iacoboni: promettente dichiarazione di Letta: 'Le responsabilità dei partiti che non hanno votato la fiducia ieri sono di tutti… -