Letta deluso: 'Giorno di follia, parlamento contro l'Italia' (Di giovedì 21 luglio 2022) Per Enrico Letta, la scelta di Forza Italia, Lega e M5s di non votare la risoluzione sul governo Draghi a firma Casini segna 'un Giorno di follia' in cui 'il parlamento decide di mettersi contro l'... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Per Enrico, la scelta di Forza, Lega e M5s di non votare la risoluzione sul governo Draghi a firma Casini segna 'undi' in cui 'ildecide di mettersil'...

Il_Giudice_Blu : @pbersani @Controcorrentv Molto deluso dal suo comportamento .. anche lei è caduto nella rete del populismo ! Il s… - VincentMele92 : @eziamor Escludendo i partiti di minoranza come Sinistra Italiana, Calenda e Renzi sono inguardabili. Letta mi ha d… - Cinematic_RaFF0 : @Walterilbianco @Juve___89 @OfficialASRoma In realtà ho dato una risposta chiara e sincera, prima ero deluso che no… - infoitinterno : Governo: Letta, 'deluso da Conte? No a psicanalisi, si parla di politica' - TV7Benevento : Governo: Letta, 'deluso da Conte? No a psicanalisi, si parla di politica' - -