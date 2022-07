L’estate è la stagione della micromobilità: Dott triplica le corse in Italia rispetto al 2021 (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 21 luglio 2022 – Con L’estate Dott, tra i leader della micromobilità in sharing, ha visto un forte aumento nell’utilizzo delle sue e-bike e dei suoi monopattini in tutta Europa. Le corse totali sono, infatti, cresciute del 73% tra il primo e il secondo trimestre dell’anno corrente e del 192% nel confronto con giugno 2021. Una crescita che viaggia di pari passo anche in Italia, dove Dott ha registrato da aprile a giugno il 53% di noleggi in più rispetto ai tre mesi precedenti dell’anno. Si tratta di quasi il triplo (+278%) di corse in più rispetto allo stesso periodo del 2021, con una distanza media percorsa di 2 chilometri. Inoltre, le nuove biciclette di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 21 luglio 2022 – Con, tra i leaderin sharing, ha visto un forte aumento nell’utilizzo delle sue e-bike e dei suoi monopattini in tutta Europa. Letotali sono, infatti, cresciute del 73% tra il primo e il secondo trimestre dell’anno corrente e del 192% nel confronto con giugno. Una crescita che viaggia di pari passo anche in, doveha registrato da aprile a giugno il 53% di noleggi in piùai tre mesi precedenti dell’anno. Si tratta di quasi il triplo (+278%) diin piùallo stesso periodo del, con una distanza media percorsa di 2 chilometri. Inoltre, le nuove biciclette di ...

