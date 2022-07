Lenovo presenta la nuova generazione di notebook Yoga Slim insieme all’opera digitale Henosis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ad inizio luglioha annunciato l’arrivo in Italia delladi, togliendo i veli per l’occasione ad, un’operarealizzata da Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, utilizzando proprio uno dei nuovi dispositivi dell’azienda. L’opera di Glos è un’animazione di oltre 60 secondi, in 4K, tramite cui l’artista intende offrire un viaggio metafisico tra passato e presente, omaggiando alcuni dei progressi tecnologici, scientifici e computazionali dell’ultima decade. Per la realizzazione e renderizzazione di, composta da oltre 16milioni di poligoni e 2GB di texture, Lo Schiavo ha utilizzato esclusivamente un7i Pro X, ...