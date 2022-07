“Lei come me”: ecco Maelle, la figlia di Antonella Clerici avuta con Eddy Martens | Ormai è irriconoscibile (Di giovedì 21 luglio 2022) La figlia di Antonella Clerici, che ha avuto con Eddy Martens, è cresciuta moltissimo. Oggi, Maelle, è una vera donna Era il 2009 l’anno in cui la piccola Maelle viene al mondo, dando così ad Antonella Clerici la possibilità di vivere una delle esperienze più belle della sua vita, quella di diventare madre. Nonostante siano numerosi i successi che la donna è riuscita ad ottenere nella sua carriera, mettere al mondo la piccola Maelle è di sicuro stato uno dei suoi traguardi più importanti. Bambina nata dalla relazione con Eddy Martens, Maelle tra non molto spegnerà 13 candeline. Con il passare degli anni, Antonella ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladi, che ha avuto con, è cresciuta moltissimo. Oggi,, è una vera donna Era il 2009 l’anno in cui la piccolaviene al mondo, dando così adla possibilità di vivere una delle esperienze più belle della sua vita, quella di diventare madre. Nonostante siano numerosi i successi che la donna è riuscita ad ottenere nella sua carriera, mettere al mondo la piccolaè di sicuro stato uno dei suoi traguardi più importanti. Bambina nata dalla relazione contra non molto spegnerà 13 candeline. Con il passare degli anni,...

