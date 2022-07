Le stazioni di servizio, da cui siamo passati tutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Alcune fotografie raccontano la nascita delle stazioni di servizio negli anni Cinquanta: non servono solo a far rifornimento, ma anche a mangiare, dormire, incontrarsi Leggi su ilpost (Di giovedì 21 luglio 2022) Alcune fotografie raccontano la nascita delledinegli anni Cinquanta: non servono solo a far rifornimento, ma anche a mangiare, dormire, incontrarsi

AncupmLomb : 21 luglio 2022. Varese. Servizi congiunti e coordinati con Polizia di Stato per la tutela dei passeggeri delle staz… - ItalianoRt : ?????? DMITRIJ MEDVEDEV: I NOSTRI PECCATI (Di cosa è colpevole la Russia) ?? 1. Nel folle aumento dei prezzi della ben… - forumelettrico : Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici Enel X High-Power presso la stazione di servizio Lukoil a Catania sul… - ComuneSDM : ??FINO A SETTEMBRE La stazione del bikesharing di via Fabiani è fuori servizio per i lavori di realizzazione delle n… - colonnelloedi : Medvedev, I NOSTRI PECCATI (che è colpa della Russia) 1. Nel folle aumento del prezzo della benzina in tutte le… -