Le parole del presidente dell’Ucraina sul premier italiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il fronte atlantico pro Kiev si sfalda e Volodymyr Zelensky ringrazia Mario Draghi augurandosi che non cambi la linea: “Grazie per il sostegno” Zelensky ringrazia Draghi: “Grazie per il sostegno incrollabile” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Il fronte atlantico pro Kiev si sfalda e Volodymyr Zelensky ringrazia Mario Draghi augurandosi che non cambi la linea: “Grazie per il sostegno” Zelensky ringrazia Draghi: “Grazie per il sostegno incrollabile” su Donne Magazine.

ZanAlessandro : Condivido le parole del Segretario @EnricoLetta: rilancio e protezione devono essere le parole d’ordine da qui fino… - SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - ilfoglio_it : Taxi, balneari, pensioni e scostamento. Il premier chiede una fiducia piena e non di facciata sottoponendo al test… - nicolatonio : RT @ChiodiDonatella: E comunque #Draghi è persona troppo intelligente per non aver valutato l'effetto che avrebbero avuto le sue parole pro… - v3rd3acqua : RT @lgpapaleo: Sappiate che il curatore fallimentare fa gli interessi della massa dei creditori e non del fallito… a buon intenditor poche… -