Le caramelle Skittles sotto accusa, è battaglia in tribunale: 'Non adatte al consumo umano' (Di giovedì 21 luglio 2022) Le Skittles , le famose caramelle alla frutta racchiuse in un guscio duro simile a quello dei confetti, finiscono in tribunale. E l'accusa è una di quelle capaci di togliere il sonno ai consumatori. ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Le, le famosealla frutta racchiuse in un guscio duro simile a quello dei confetti, finiscono in. E l'è una di quelle capaci di togliere il sonno ai consumatori. ...

leggoit : Le #caramelle #skittles sotto accusa, è battaglia in tribunale: «Non adatte al consumo umano» - Giancky26 : Cause legali: Le caramelle #Skittles del gruppo Mars non sarebbero adatti al consumo umano. Il fatto è che gli ste… - magicaGrmente22 : Una causa civile è stata intentata contro Skittles sostenendo che le caramelle non sono sicure per il consumo umano… -