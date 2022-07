LALAZIOMIA : Lazio, annunciata una nuova amichevole: sarà sfida con il Valladolid - sportli26181512 : Lazio, annunciata una nuova amichevole: sarà sfida con il Valladolid: Curioso siparietto social tra il portiere Mas… -

ROMA - Masip chiama, Pedro risponde. Il Valladolid invita laa disputare il 48esimo Trofeo città di Valladolid: curioso la scena social tra i due simboli dei rispettivi club. L'amichevole si giocherà allo stadio José Zorilla sabato 6 agosto alle ore 20. ...... quando Alessandro Nesta , capitano dellae all'epoca miglior difensore del mondo , il 31 agosto , ultimo giorno di mercato, passò al Milan dopo estenuanti trattative tra Inter eche ... Lazio, annunciata una nuova amichevole: sarà sfida con il Valladolid Curioso siparietto social tra il portiere Masip e Pedro: una chiamata al telefono ufficializza l’incontro in programma il 6 agosto ...Per ora, “il campo largo nel Lazio non è in discussione”, ha dichiarato all’Ansa l’assessora alla Transizione Ecologica ...