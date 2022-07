Lavrov: la Russia punta ad altri obiettivi oltre il Donbass (Di giovedì 21 luglio 2022) “La Russia ha rivisto gli obiettivi della sua operazione militare in Ucraina, che ora vanno oltre il territorio del Donbass”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Lavrov: la Russia punta ad altri obiettivi Secondo quanto riportato dai media statali, il ministero degli esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che gli obiettivi militari Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 luglio 2022) “Laha rivisto glidella sua operazione militare in Ucraina, che ora vannoil territorio del”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey: laadSecondo quanto riportato dai media statali, il ministero degli esteri russo Sergeyha affermato che glimilitari

