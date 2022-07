gennaromigliore : Una crisi contro l’Italia che fa felici Putin e Lavrov e danneggia imprese e famiglie. Noi eravamo, siamo e saremo… - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ????????? Commento di apertura di Sergey Lavrov durante i colloqui con P. Szijjártó, Ministro delle Relazioni Economiche Estere… - Angela23763271 : RT @gennaromigliore: Una crisi contro l’Italia che fa felici Putin e Lavrov e danneggia imprese e famiglie. Noi eravamo, siamo e saremo con… - mummy53690440 : Lavrov: 'Con Budapest progetti congiunti nell'energia' Russia e Ungheria intendono sviluppare progetti congiunti ne… - ItalianoRt : ????????? Commento di apertura di Sergey Lavrov durante i colloqui con P. Szijjártó, Ministro delle Relazioni Economich… -

TGCOM

Queste le dichiarazioni di Sergey, ministro degli Esteri russo, in conferenza stampa dopo l'incontro bilaterale a Moscail ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. 21 luglio 2022... il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergejha affermato che gli obiettivi ... Ecco perché, secondo il capo della diplomazia di Mosca, le "trattativeKiev in questo momento non ... Lavrov: "Con Budapest progetti congiunti nell'energia" 'Apprezzo molto il rapporto tra i nostri Paesi. I colloqui di oggi hanno confermato la loro natura duratura e strategica e li svilupperemo in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...