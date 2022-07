Lavoro: Randstad, fatturato in crescita (+36%) e impegno per la sostenibilità (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Labitalia) - Oltre 2 milioni di ore di formazione dedicata ai lavoratori somministrati e 40.835 ore di formazione interna, 20.000 studenti orientati. Una media settimanale di 53.800 lavoratori con contratti di somministrazione attivi, ma anche 13.582 profili in somministrazione assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno e altre 14.128 persone assunte in aziende attraverso la ricerca e selezione (permanent placement), per un totale di 192.966 contratti attivati a 118.206 lavoratori nel 2021, in crescita del 24%. Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, oltre ai quattro già presenti (impegno sull'istruzione, sulla parità di genere, su una crescita economica dignitosa e sulle uguaglianze) nel 2021 si è fatto focus anche su tutto ciò che un'azienda può fare per combattere il cambiamento climatico (Goal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Labitalia) - Oltre 2 milioni di ore di formazione dedicata ai lavoratori somministrati e 40.835 ore di formazione interna, 20.000 studenti orientati. Una media settimanale di 53.800 lavoratori con contratti di somministrazione attivi, ma anche 13.582 profili in somministrazione assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno e altre 14.128 persone assunte in aziende attraverso la ricerca e selezione (permanent placement), per un totale di 192.966 contratti attivati a 118.206 lavoratori nel 2021, indel 24%. Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, oltre ai quattro già presenti (sull'istruzione, sulla parità di genere, su unaeconomica dignitosa e sulle uguaglianze) nel 2021 si è fatto focus anche su tutto ciò che un'azienda può fare per combattere il cambiamento climatico (Goal ...

