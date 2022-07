L' attore di Fight Club e Seven a 58 anni è ancora un vero sex symbol | grazie al suo fascino senza tempo

andreamerolaa : @83221n4ndr34 @pietrocaleo Tralasciando il finale, fight club è un film che funziona bene così com'è, la regia di F… -

C'è chi ci vede una mossa per sostenere la lotta per i diritti Lgbt, ma anche chi pensa che la gonna proprio non doni all'diClub. Numerosi i commenti velenosi sui social, con qualche ...In più, era un'occasione questo film per riunirmi con un vecchio amico, David, che ho incontrato in passato comee come mia controfigura inclub. Abbiamo lavorato insieme anche in The ...Brad Pitt è stato fotografato a Roma dove è arrivato segretamente per festeggiare il compleanno dei suoi figli ...«Sto male ma nessuno mi crede, non riesco più a riconoscere i volti». A parlare è una delle star di Hollywood più famose e amate: Brad Pitt.