Latte, nuovo accordo su prezzo alla stalla. Brivio: intesa positiva che dà prospettiva al comparto (Di giovedì 21 luglio 2022) Raggiunto un nuovo accordo sul prezzo del Latte alla stalla in Lombardia. Lo rende noto Coldiretti Bergamo nel sottolineare che l’intesa è stata siglata con ItaLatte, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 luglio 2022) Raggiunto unsuldelstin Lombardia. Lo rende noto Coldiretti Bergamo nel sottolineare che l’è stata siglata con Ita, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale.

MayaraYoMe : Stasera apro il latte e mi esce così. L’avevo preso ieri e dunque ritorno al negozio. Loro mi dicono di riportargli… - Bisax : Mattia #Crucioli è il mio nuovo idolo. (Non è vero). Se penso che uno così campa con i miei soldi mi viene il latte alle ginocchia. - Jose30azuaje30 : Elvie ha recentemente lanciato un nuovo prodotto, chiamato Elvie 'Curve'. in collaborazione con uno dei suoi invest… - Taturah : @aledige Un po' di latte e poi di nuovo a nanna - CityandCity : Davide Dettori, dopo aver vestito altre maglie, ritorna nella squadra sassarese come nuovo acquisto di questa stagi… -