Lascia la figlia di 18 mesi da sola a casa e la trova morta. "Sapevo che finiva così" (Di giovedì 21 luglio 2022) La donna, 36 anni, era andata a trovare il fidanzato a Bergamo. I carabinieri hanno trovato la bimba senza vita nella sua culletta con accanto una boccetta di benzodiazepine Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) La donna, 36 anni, era andata are il fidanzato a Bergamo. I carabinieri hannoto la bimba senza vita nella sua culletta con accanto una boccetta di benzodiazepine

