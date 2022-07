Lascia la figlia di 18 mesi a casa per giorni e la trova morta: arrestata (Di giovedì 21 luglio 2022) L’ha Lasciata a casa da sola, per ben sei giorni. Era giovedì della scorsa settimana quando la donna di 37 anni è uscita dalla sua abitazione, ha chiuso la porta a chiave e ha Lasciato dentro, tra quelle quattro mura, sua figlia di un anno e mezzo. Poi, ieri mattina è rientrata e ha fatto la tragica scoperta, inevitabile: la bimba era morta. La figlia di un anno e mezzo da sola a casa a Milano Prima è andata via di casa per sei giorni, poi è rientrata e lì, in via Parea, in zona Ponte Lambro a Milano, ha trovato sua figlia di appena 18 mesi morta. Inutile il tentativo del personale sanitario del 118: per la piccola non c’è stato nulla da fare, se non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) L’hata ada sola, per ben sei. Era giovedì della scorsa settimana quando la donna di 37 anni è uscita dalla sua abitazione, ha chiuso la porta a chiave e hato dentro, tra quelle quattro mura, suadi un anno e mezzo. Poi, ieri mattina è rientrata e ha fatto la tragica scoperta, inevitabile: la bimba era. Ladi un anno e mezzo da sola aa Milano Prima è andata via diper sei, poi è rientrata e lì, in via Parea, in zona Ponte Lambro a Milano, hato suadi appena 18. Inutile il tentativo del personale sanitario del 118: per la piccola non c’è stato nulla da fare, se non ...

