L’Aquila | inaugurato oggi l’Antico Caffè Tre Marie | prologo alla riapertura del famoso Ristorante

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’evento segue la recente storica sentenza in Spagna del Tribunale Europeo della Proprietà Intellettuale Inaugurazione AnticoTre– Alle ore 18 di giovedì 21 luglio è statoTre, al n.13 di Via Tre. E’ solo ilprossima dello storicoTrein tutto il mondo non solo per l’eccellenza della sua cucina, ma soprattutto per essere stato luogo di presenze e incontri straordinari: regnanti e scrittori, governanti e registi, attrici e cantanti, poeti e musicisti, la più varia ed eccellente umanità del mondo letterario, teatrale, ...