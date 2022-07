L’appello di Mattarella: «Ora al voto, ma anteporre gli interessi dell’Italia alla campagna elettorale» – Il video (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario, Mario Draghi. Subito dopo, il Capo dello Stato ha fatto una breve dichiarazione alla stampa: «Il governo ha presentato le dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziato Mario Draghi e i ministri per l’impegno in questi 18 mesi. Il Governo incontra limitazioni nella sua attività, ma ha gli strumenti per operare in questi mesi prima che arrivi il nuovo esecutivo. Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando, i costi dell’energia hanno conseguenze per famiglie ed imprese, vanno affrontate le difficoltà ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario, Mario Draghi. Subito dopo, il Capo dello Stato ha fatto una breve dichiarazionestampa: «Il governo ha presentato le dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziato Mario Draghi e i ministri per l’impegno in questi 18 mesi. Il Governo incontra limitazioni nella sua attività, ma ha gli strumenti per operare in questi mesi prima che arrivi il nuovo esecutivo. Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando, i costi dell’energia hanno conseguenze per famiglie ed imprese, vanno affrontate le difficoltà ...

ammargelluto : L'ennesimo accorato appello all'interesse superiore dell'Italia, quando in cuor suo il Presidente #Mattarella sa fi… - Agenpress : Governo. Lupi (NCI): accogliamo appello Mattarella con senso responsabilità - ellesupersonic : RT @LucaSebastiani_: Il passaggio della 'guerra della Russia contro l'Ucraina' e l'appello ai partiti per 'l'interesse superiore dell'Itali… - LucaSebastiani_ : Il passaggio della 'guerra della Russia contro l'Ucraina' e l'appello ai partiti per 'l'interesse superiore dell'It… - LegacoopN : RT @mauro_lusetti: Questa crisi inaspettata e intempestiva avrà gravi ripercussioni sulle famiglie e sulle imprese, comporterà ritardi in u… -