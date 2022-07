Lady Gaga: rilasciato per errore l'uomo che ha sparato al dog sitter della star (Di giovedì 21 luglio 2022) L'uomo che ha sparato al dog sitter di Lady Gaga è stato rilasciato 'per errore' e secondo le autorità potrebbe essere armato e pericoloso. James Howard Jackson, l'uomo che ha sparato al dog sitter di Lady Gaga, è stato "rilasciato per errore" da una prigione di Los Angeles circa tre mesi fa: l'US Marshals ha deciso di offrire una taglia di 5 mila dollari a chiunque aiuti a rintracciare il fuggitivo. "Jackson dovrebbe essere considerato armato e pericoloso. Chiunque abbia informazioni su dove si trovi dovrebbe contattare immediatamente le forze dell'ordine", si legge nel comunicato pubblicato questa mattina in rappresentanza dell'US Marshals delle forze ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022) L'che haal dogdiè stato'per' e secondo le autorità potrebbe essere armato e pericoloso. James Howard Jackson, l'che haal dogdi, è stato "per" da una prigione di Los Angeles circa tre mesi fa: l'US Marshals ha deciso di offrire una taglia di 5 mila dollari a chiunque aiuti a rintracciare il fuggitivo. "Jackson dovrebbe essere considerato armato e pericoloso. Chiunque abbia informazioni su dove si trovi dovrebbe contattare immediatamente le forze dell'ordine", si legge nel comunicato pubblicato questa mattina in rappresentanza dell'US Marshals delle forze ...

