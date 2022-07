La Talpa, Simona Ventura smentisce: “non se ne parla” (Di giovedì 21 luglio 2022) Simona Ventura non condurrà il reality Mediaset La Talpa. A smentire l’indiscrezione sulla possibile conduzione è stata proprio lei con un tweet Era circolata l’indiscrezione secondo cui Simona Ventura sarebbe dovuta essere alla guida del reality La Talpa, che tornerà in onda su Mediaset dalla prossima primavera dopo anni di assenza. Ma la nota conduttrice ha smentito la notizia con un tweet secco e deciso: “non se ne parla” scrive la Ventura su Twitter. A svelare l’indiscrezione era stato qualche giorno fa l’influencer Amedeo Venza, che aveva scritto: “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”. Ma prima ancora TvBlog aveva ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022)non condurrà il reality Mediaset La. A smentire l’indiscrezione sulla possibile conduzione è stata proprio lei con un tweet Era circolata l’indiscrezione secondo cuisarebbe dovuta essere alla guida del reality La, che tornerà in onda su Mediaset dalla prossima primavera dopo anni di assenza. Ma la nota conduttrice ha smentito la notizia con un tweet secco e deciso: “non se ne” scrive lasu Twitter. A svelare l’indiscrezione era stato qualche giorno fa l’influencer Amedeo Venza, che aveva scritto: “verso la conduzione de La, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”. Ma prima ancora TvBlog aveva ...

