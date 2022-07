La strada del silenzio, anticipazioni 27 luglio 2022: la vera identità di Vasilis (Di giovedì 21 luglio 2022) Il thriller greco 'La strada del silenzio' torna su Canale 5 mercoledì 27 luglio 2022 con la terza puntata composta da tre episodi. In questo appuntamento, Niketas confesserà alla moglie di averla tradita con Athena e le due avranno uno scontro dall'esito drammatico. Poco dopo, Athena farà una scoperta importante che potrebbe portare la polizia a ritrovare i piccoli scomparsi. Infine, si scoprirà la vera identità di Vasilis. La strada del silenzio episodio 7: Manto e Thalea hanno uno scontro drammatico La terza puntata si aprirà con il settimo episodio della serie intitolato Segreti di famiglia. Nel corso di questo episodio verrà fatto un appello in tv con il fine di convincere i rapitori a liberare i bambini. Nel frattempo, Niketas ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Il thriller greco 'Ladel' torna su Canale 5 mercoledì 27con la terza puntata composta da tre episodi. In questo appuntamento, Niketas confesserà alla moglie di averla tradita con Athena e le due avranno uno scontro dall'esito drammatico. Poco dopo, Athena farà una scoperta importante che potrebbe portare la polizia a ritrovare i piccoli scomparsi. Infine, si scoprirà ladi. Ladelepisodio 7: Manto e Thalea hanno uno scontro drammatico La terza puntata si aprirà con il settimo episodio della serie intitolato Segreti di famiglia. Nel corso di questo episodio verrà fatto un appello in tv con il fine di convincere i rapitori a liberare i bambini. Nel frattempo, Niketas ...

