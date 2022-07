La storica passeggiata nello spazio di Samantha Cristoforetti | prima europea fra le stelle con il russo Artemyev – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 luglio 2022) Con quasi un’ora di ritardo, laspaziale diè iniziata. L’astronauta italiana diventa così ladonnaa uscire per un’attività extra-veicolare (Eva) attorno alla Stazione spaziale internazionale (Iss). Con, per l’Agenzia spaziale(Esa), è partito il suo collegaOleg, per la Roscosmos. Uno degli obiettivi di questa missione, dalla durata prevista di sei ore e mezza, è il completamento della procedura per l’attivazione del braccio robotico europeo (Era) agganciato al moduloNauka. Per questo motivo, l’attività è congiunta con l’agenzia russa. A seguire ogni momento delle operazioni dal centro di controllo della Nasa a Houston, ...