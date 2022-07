La sfiducia a Draghi, vissuta come un sacrilegio, nasconde una paura vera: Meloni e B. al potere (Di giovedì 21 luglio 2022) di Andrea Taffi Proviamo a far finta di essere in un Paese normale con una classe politica normale. C’è stata una crisi di governo estiva: il premier (anche lui, nella nostra finzione, normale) viene sfiduciato non di fatto, ma sul serio. Basta, finito lì. Di crisi di governo nel nostro Paese normale, ce ne sono state tante (estive, autunnali e invernali). La democrazia prevede le elezioni: andremo a votare e poi si vedrà. Nel frattempo politici normali faranno una normale (e pure noiosa) campagna elettorale. Alla fine ci sarà un nuovo governo e una nuova opposizione. Ma adesso usciamo dalla finzione, calmiamoci nella realtà. Il premier Draghi ottiene la fiducia dei parlamentari votanti e la silenziosa sfiducia sia di quelli che in Senato non hanno votato, ma sono rimasti ai loro posti sia di quelli che, invece, sono rumorosamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) di Andrea Taffi Proviamo a far finta di essere in un Paese normale con una classe politica normale. C’è stata una crisi di governo estiva: il premier (anche lui, nella nostra finzione, normale) vieneto non di fatto, ma sul serio. Basta, finito lì. Di crisi di governo nel nostro Paese normale, ce ne sono state tante (estive, autunnali e invernali). La democrazia prevede le elezioni: andremo a votare e poi si vedrà. Nel frattempo politici normali faranno una normale (e pure noiosa) campagna elettorale. Alla fine ci sarà un nuovo governo e una nuova opposizione. Ma adesso usciamo dalla finzione, calmiamoci nella realtà. Il premierottiene la fiducia dei parlamentari votanti e la silenziosasia di quelli che in Senato non hanno votato, ma sono rimasti ai loro posti sia di quelli che, invece, sono rumorosamente ...

