La SEO si riconferma tra i canali digitali trainanti del B2B

(Di giovedì 21 luglio 2022) La ricerca sul web è diventata ormai la prassi per trovare la maggior parte dei prodotti e dei servizi che ci occorrono. Con l’avvento della pandemia questa tendenza non ha fatto altro che consolidarsi: Forbes afferma infatti che lo stato di emergenza ha spinto le ricerche su internet di un +50/70% rispetto al passato. Le aziende, se vogliono raggiungere i potenziali clienti nel momento in cui hanno bisogno dei loro servizi, non possono fare a meno di ottimizzare i propri siti web in ottica SEO. Questo significa implementare testi e ottimizzazioni fatti appositamente per incentivarne il posizionamento tra i primi risultati di ricerca per le parole chiave desiderate (ad esempio un’azienda che fabbrica macchine confezionatrici punterà al posizionamento per le parole chiave “produttore confezionatrici”, “macchine confezionatrici industriali”, e così via). Visto il numero crescente di ...