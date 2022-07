La Russia allarga gli obiettivi in Ucraina Lavrov | ' Senza senso ora i negoziati di pace'

(Di giovedì 21 luglio 2022) - L'offensiva di Mosca non si concentra più solo sul Donbass afferma il ministro degli Esteri russo. 'Lavoreremo con la comunità internazionale per rispondere a qualsiasi tentativo del Cremlino di ...

Pinomini57 : RT @RisatoNicola: @MIRKOJEEP La #NATO fornisce armi a lungo raggio all'#Ucraina, la #Russia allarga il raggio delle operazioni. Messaggio p… - RisatoNicola : @MIRKOJEEP La #NATO fornisce armi a lungo raggio all'#Ucraina, la #Russia allarga il raggio delle operazioni. Messaggio piuttosto chiaro... - Antonie91436480 : @freeworld_4 @lucabodega @jacopo_iacoboni La Russia si allarga invadendo: Georgia Cecenia e adesso Ucraina. Alla Na… - WILCHE91 : RT @ElisabettaBurba: Il Cremlino: #Russia e #Iran pronti ad abbandonare l’uso del #dollaro nel commercio bilaterale. Si allarga la frattura… - ElisabettaBurba : Il Cremlino: #Russia e #Iran pronti ad abbandonare l’uso del #dollaro nel commercio bilaterale. Si allarga la fratt… -

Famiglia Cristiana

- L'offensiva di Mosca non si concentra più solo sul Donbass afferma il ministro degli Esteri russo. 'Lavoreremo con la comunità internazionale per rispondere a qualsiasi tentativo del Cremlino di ...Non solo il Donbass . Lai propri orizzonti riguardo all'invasione dell'Ucraina e si prepara a quelli che il ministro degli Esteri Sergei Lavrov definisce " obiettivi strategici ancora più lontani ". Il quinto ... Guerra in Ucraina: la Nato si allarga e sferza la Russia L’Europa entra nella guerra del gas contro Mosca. «Sul gas la Russia ci ricatta, saremo preparati». Le parole di Ursula von der Leyen spiegano il senso del pacchetto ...Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha affermato che trattare con Kiev "in questo momento non ha senso".