La Roma non si ferma a Dybala: obiettivo Senesi per la difesa (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante il grande colpo di mercato piazzato con Paulo Dybala, la Roma non si ferma e pensa a rinforzare la difesa. Nel mirino è finito un vecchio pallino dei giallorossi, l'argentino Marcos Senesi del Feyeenoord, seguito anche da altri club di Serie A. La Roma non si ferma: ritorno di fiamma per Senesi? La volontà di Mourinho di affidarsi alla difesa a 3 obbliga la società ad un ulteriore investimento in un reparto dove Smalling, Ibanez, Mancini e Pellegrini non bastano per affrontare una stagione che si preannuncia fitta di impegni. C'è bisogno di un mancino e per questo la Roma sta lavorando sotto traccia per assicurarsi l'argentino, classe 1997, già seguito in passato. La trattativa è ben avviata sia con il ...

