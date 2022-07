La politica ucraina e i dissensi attorno a Zelensky visti da Dnipro

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 21 luglio 2022), dal nostro inviato. Essere lontani, e aver da fare, sono buoni pretesti per non tener dietro allaitaliana. A occhio, la famosa guerra è stata evocata pressoché soltanto per ammonire, come ha fatto Letta, che la Russia gode della crisi (Letta aveva avventatamente ammonito, coi tempi che corrono, a “evitare il colpo di pistola di Sarajevo”). Questa ovvia constatazione – valla a spiegare a un ucraino la crisi di governo italiana – avverte del reciproco, la difficoltà nostra, per esempio mia, a farsi un’idea della eventuale crisinel governo ucraino, di cui per lo più non sappiamo niente. Abbiamo bensì un pregiudizio: l’unità degli ucraini di fronte all’aggressione russa, così come si è manifestata nella strenua e sorprendente resistenza armata e civile, sicché notizie come il giubilamento di alti notabili, come ...