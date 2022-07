La politica è tempismo, e Draghi lo sa (Di giovedì 21 luglio 2022) Nessuno mi toglie dalla testa che Mario Draghi avesse già deciso di programmare la sua uscita dal governo il giorno dopo la sua (mancata) elezione a Presidente della Repubblica e che abbia continuato più o meno “in folle” fino alla scorsa settimana quando le dimissioni le ha date sul serio approfittando dell’ennesima crisi in casa 5 Stelle. Mattarella lo ha rinviato alle Camere e lui – grazie anche ai media che ne hanno rafforzato l’immagine del “buon leader contro i cattivi partiti” – ha giocato con abilità, ma anche da furbetto. Ho ascoltato e riascoltato il suo discorso al Senato, ma quando chiede ai partiti della sua ex maggioranza “se se la sentono a rinnovarsi” e poi non si vota un documento del centrodestra che dice esattamente quello che Draghi aveva appena chiesto, ma accetta che si voti un odg di un eletto del Pd come Casini, cosa non è se un ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Nessuno mi toglie dalla testa che Marioavesse già deciso di programmare la sua uscita dal governo il giorno dopo la sua (mancata) elezione a Presidente della Repubblica e che abbia continuato più o meno “in folle” fino alla scorsa settimana quando le dimissioni le ha date sul serio approfittando dell’ennesima crisi in casa 5 Stelle. Mattarella lo ha rinviato alle Camere e lui – grazie anche ai media che ne hanno rafforzato l’immagine del “buon leader contro i cattivi partiti” – ha giocato con abilità, ma anche da furbetto. Ho ascoltato e riascoltato il suo discorso al Senato, ma quando chiede ai partiti della sua ex maggioranza “se se la sentono a rinnovarsi” e poi non si vota un documento del centrodestra che dice esattamente quello cheaveva appena chiesto, ma accetta che si voti un odg di un eletto del Pd come Casini, cosa non è se un ...

