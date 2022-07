(Di giovedì 21 luglio 2022) Aveva solo un anno e mezzo la. La storia della bambinadopo esser rimasta dainper sei, è una di quelle storie di cronaca che mai nessuno vorrebbe raccontare perchè mai, cose simili, dovrebbero accadere. E invece, è stato trovato all’alba di mercoledì nel suo lettino, il corpicino della. E la storia che arriva a Milano, lascia senza parole. La bambina infatti è statadavolutamente da sua, Alessia Pifferi di 36 anni. La donna, secondo quanto si apprende, l’avevaper sei, un appartamento in via Parea al 16, in zona Ponte Lambro a Milano. Era andata via per raggiungere il compagno ...

... lasciando da soladopo averla 'pulita' e avendole 'cambiato il pannolino'. Nei giorni ... - Advertisement - Il corpo dellaè stato scoperto all'alba di mercoledì mattina in un appartamento ...Milano, 21 lug. " La, nata il 29 gennaio 2021, è stata lasciata sola dalla madre, all'interno della loro abitazione in via Parea, periferia est di Milano, nella culletta, "per sette giorni" consecutivi, ... La piccola Diana lasciata da sola per 6 giorni in casa da sua madre è morta. "Sapevo che poteva andare così" E' drammatica la storia che arriva da Milano: una donna ha lasciato sua figlia da sola in casa per sei giorni. La piccola Diana è morta ...Gli inquirenti stanno cercando di scandagliare il passato della donna, che non sa chi sia il padre della piccola Diana Alessia Pifferi, la 36enne arrestata a Milano, per la morte della figlia Diana, ...