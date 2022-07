(Di giovedì 21 luglio 2022)è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore della: dadidi Totti, con molti rimpianti Il passaggio di Pauloallafa riflettere sulla carriera della Joya che solo pochissimi anni fa sembrava destinata a palcoscenici più illuminati e ingombranti. E invece la scelta di sposare il progetto capitolino testimonia l’inversione di tendenza, irreversibilmente (forse) al ribasso. Sicuramente in tanti ricorderanno quando fior di giornalisti e opinionisti, per non parlare dei tifosi, azzardavano paragoni scomodi e altisonanti. Primi fra tutti quelli con il numero dieci argentino più amato dopo Diego Armando Maradona. Ma l’etichetta di “nuovo” Leonon ha portato fortuna a nessuno, men che meno ...

ManueleBruzzi1 : @IpnoRo5po @PinoVaccaro77 @MCaronni Nessuno discute il progggggggetto Roma, a dire il vero non ne ne frega un cazzo… - wolfbywolf : @Lallodj Con Dybala hanno sistemato l'attacco, con Bremer rinforzato la difesa a centrocampo con Modric, da anni ne… - Nic67finalfine : RT @CuoreRoberto: Dybala, dagli 8 milioni offerti dalla Juve ai 4,5 ottenuti dalla Roma 'La parabola discendente' - marsiglia_lara : RT @CuoreRoberto: Dybala, dagli 8 milioni offerti dalla Juve ai 4,5 ottenuti dalla Roma 'La parabola discendente' - CuoreRoberto : Dybala, dagli 8 milioni offerti dalla Juve ai 4,5 ottenuti dalla Roma 'La parabola discendente' -

Calcio News 24

... ancor prima che puntare su Lukaku!!!! Ora cheandrà alla Roma, cosa diranno a Sanchez Di ... ma sono pronto ad una scommessa: l'Inter continuerà la suadiscendente e faticherà ad ...I tifosi sono laterali rispetto alladella squadra. Per loro bastano 4 - 5 vittorie per ...sino Se per Spalletti è ok, vuol dire che è perfetto. Dio ci scampi dal ritorni di ... La parabola di Dybala: da erede di Messi a “pupino” de Roma Dybala è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore della Roma: da erede di Messi a erede di Totti, con molti rimpianti Il passaggio di Paulo Dybala alla Roma fa riflettere sulla carriera del ...Cosa significa l’arrivo dell’argentino nella squadra di Mourinho. A Roma c’è praticamente un incendio al giorno. Giusto domenica, mentre pranzavo sulla terrazza di un’osteria, il cameriere che veniva ...