La nuova principessa Disney "nera e filippina": la cantautrice H.E.R. nei panni di Belle (Di giovedì 21 luglio 2022) La prossima "Belle" di "La bella e la bestia" avrà i tratti afro-filippini. H.E.R., la cantautrice vincitrice di Grammy e Academy Award, è stata scelta per interpretare la popolare principessa Disney "Belle" nel prossimo speciale animato e live-action della ABC dal titolo "Beauty and the Beast: A 30th Celebration", prodotto da Jon M. Chu e diretto di Hamish Hamilton. La protagonista del film d'animazione "La Bella e la Bestia" è sicuramente una delle principesse Disney più amate di sempre. Il personaggio, fin dal suo esordio avvenuto nel lontano 1991, è entrato rapidamente nell'immaginario del pubblico fino a guadagnarsi un remake live-action nel 2017 nel quale la principessa è stata interpretata dall'attrice Emma Watson.

