La nuova apparizione di Charlène di Monaco: in nero dal papa (Di giovedì 21 luglio 2022) nuova uscita pubblica della First Lady di Monaco Ha scelto un look insolito Charlène di Monaco per una nuova apparizione pubblica. Da mesi, ormai è noto, si insinuano dubbi sul suo status di salute e sulla sua condizione. Ieri, 20 luglio, insieme al consorte Alberto di Monaco ha avuto una utenza privata con papa Francesco. A sopresa si è presentata in nero, in realtà rispettando il protocollo per una udienza del genere. Il protocollo prescrive (anche se non c'è obbligo assoluto) di presentarsi con un abito nero con maniche lunghe e una mantiglia sul capo. Ci sono eccezioni per Regine e le Principesse cattoliche possono vestirsi anche in bianco. A colpire, però non tanto il colore ma anche alcune scollature con le ...

