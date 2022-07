La mossa di Christine Lagarde | tassi d’interesse alzati di mezzo punto

(Di giovedì 21 luglio 2022) Con unaa sorpresa, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare idi, rispetto allo 0,25 che circolava negli ultimi giorni. Si tratta del primo rialzo deinegli ultimi 11 anni, vince il fronte dei paesi del Nord. La guerra in Ucraina e, di recente, la crisi di Governo in Italia hanno portatoverso questa decisione che di certo non mette tutti d’accordo all’interno della BCE. “Il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno compiere un primo passo più ampio nel percorso di normalizzazione deiufficiali rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente” riferiscono fonti da Francoforte. L’inflazione resta fuori dal controllo della BCE e della sua politica monetaria. ...

Milano Finanza

Poi scende nuovamente prima di impennare dopo le 3, proprio quandoLagarde (Bce) non si ... Unache "si basa sulla valutazione aggiornata del Consiglio direttivo sui rischi di inflazione ...Mentre in Italia si consuma la crisi del governo dell'ex banchiere centrale, poi, Francoforte annuncia lo scudo anti - spread (approvato all'unanimità, rimarcaLagarde in conferenza stampa):... Borse europee attese sotto la parità. Occhi puntati sulla Bce e ancora su Draghi - MilanoFinanza.it Prima mossa del nuovo assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia: attivate pattuglie a piedi della Polizia locale in aree sensibili ...