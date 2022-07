La Luiss School of Government forma i diplomatici africani 2.0 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tre settimane per favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze della futura classe dirigente africana. Ma anche l'occasione per approfondire le relazioni con l'Italia, anche nell'ottica di Roma2030. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Tre settimane per favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze della futura classe dirigente africana. Ma anche l'occasione per approfondire le relazioni con l'Italia, anche nell'ottica di Roma2030.

jenny_caroli : RT @simolar1984: Tutti fighi, anzi strafighi… sport estremi, tatuaggi old school, case hi-tech, intenditori di vini e cibi ricercati, maste… - antonellaelisa7 : RT @simolar1984: Tutti fighi, anzi strafighi… sport estremi, tatuaggi old school, case hi-tech, intenditori di vini e cibi ricercati, maste… - LuissBusiness : La storia di #Titanus raccontata dagli studenti dei Master di Gestione della Produzione Cinematografica e Televisiv… - diego4all : RT @paolomadron: Nextalia, il fondo dell'ex di @mediobanca Francesco Canzonieri, è in trattativa per acquisire una partecipazione di minor… - paolomadron : Nextalia, il fondo dell'ex di @mediobanca Francesco Canzonieri, è in trattativa per acquisire una partecipazione d… -