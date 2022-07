La Liguria dei porti, una grande fabbrica da 6.300 posti di lavoro. Gli investimenti sulle infrastrutture, i progetti e i volumi di traffico: tutti i numeri degli scali della regione (Di giovedì 21 luglio 2022) Viaggio nei moli e nelle banchine: ogni scalo è un mondo a sé, con le proprie regole e con la propria organizzazione del lavoro. Il primo indice per valutare la produttività di un porto è ovviamente il traffico delle merci. In attesa dei dati semestrali, si può fare riferimento ai volumi realizzati nel 2021 dai porti liguri. Il valore aggregato è di 76,3 milioni di tonnellate sulle 481,5 movimentate in tutta Italia: il 15,8% del totale. I container sono stati 4 milioni su 11,2 in tutta Italia: oltre un terzo del totale. I crocieristi sono stati 700 mila su 2,7 milioni in Italia: un quarto del totale Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 21 luglio 2022) Viaggio nei moli e nelle banchine: ogni scalo è un mondo a sé, con le proprie regole e con la propria organizzazione del. Il primo indice per valutare la produttività di un porto è ovviamente ildelle merci. In attesa dei dati semestrali, si può fare riferimento airealizzati nel 2021 dailiguri. Il valore aggregato è di 76,3 milioni di tonnellate481,5 movimentate in tutta Italia: il 15,8% del totale. I container sono stati 4 milioni su 11,2 in tutta Italia: oltre un terzo del totale. I crocieristi sono stati 700 mila su 2,7 milioni in Italia: un quarto del totale

