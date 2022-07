La Lega annuncia battaglia contro le cartelle esattoriali | la priorità del futuro governo

(Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi diporta con sé la possibilità di votare già a settembre e i partiti si stanno già preparando ad andare alle urne. Laha subito fissato uno dei pilastri delesecutivo di centrodestra: «Quello che per colpa di 5Stelle e Pd non siamo riusciti a fare con Draghi, per lasarà unadel prossimodi centrodestra. Una grande, necessaria, definitiva pace fiscale. Rottamare, stralciare 50 milioni diche - dicono fonti del Carroccio - rischiano di distruggere la vita a milioni di italiani nei prossimi mesi». A parlare sono anche alcuni esponenti leghisti, in primis Edoardo Rixi a 24 Mattino su Radio 24: «Il tema vero è una serie di provvedimenti che sostanzialmente sono stati rallentati ...

angelozziclaudi : Salvini annuncia che la campagna elettorale della lega si farà dal Pappete ...mica può perdere i soldi dell'ombrell… - egidio_gialdini : La JUVENTUS annuncia oggi la partnership pluriannuale che la lega a OneFootball, la più grande piattaforma football… - ProntoPCBaveno : RT @sole24ore: #crisidigoverno, secondo fonti parlamentari, #Draghi annuncia dimissioni alla Camera @sole24ore - AvvAntonioConte : RT @sole24ore: #crisidigoverno, secondo fonti parlamentari, #Draghi annuncia dimissioni alla Camera @sole24ore - sole24ore: #crisidigoverno, secondo fonti parlamentari, #Draghi annuncia dimissioni alla Camera @sole24ore

