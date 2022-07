La Lazio si conferma in grande forma, quattro gol al Primorje. L’Udinese ko di misura contro il Leverkusen (Di giovedì 21 luglio 2022) Le squadre di Serie A e Serie B continuano a lavorare sul campo con l’obiettivo di non farsi trovare impreparate per l’inizio della nuova stagione. In particolar modo è in grande spolvero la Lazio, i biancocelesti si sono mossi benissimo sul mercato e altre sorprese sono in arrivo. Nel frattempo la squadra è scesa in campo per l’amichevole contro il Primorje, la gara si è conclusa 4-0 con i gol di Milinkovic-Savic, Pedro, Cataldi e Cancellieri. Scontro tra due squadre di B, il Pisa e il Palermo, 5-0 il punteggio con Lucca e Mastinu in grande spolvero. Matheus Henrique e Agustin Alvarez hanno permesso al Sassuolo di superare il Sudtirol con il risultato di 2-0, i neroverdi si candidano come outsider del campionato. Infine la sconfitta delL’Udinese ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Le squadre di Serie A e Serie B continuano a lavorare sul campo con l’obiettivo di non farsi trovare impreparate per l’inizio della nuova stagione. In particolar modo è inspolvero la, i biancocelesti si sono mossi benissimo sul mercato e altre sorprese sono in arrivo. Nel frattempo la squadra è scesa in campo per l’amichevoleil, la gara si è conclusa 4-0 con i gol di Milinkovic-Savic, Pedro, Cataldi e Cancellieri. Stra due squadre di B, il Pisa e il Palermo, 5-0 il punteggio con Lucca e Mastinu inspolvero. Matheus Henrique e Agustin Alvarez hanno permesso al Sassuolo di superare il Sudtirol con il risultato di 2-0, i neroverdi si candidano come outsider del campionato. Infine la sconfitta del...

