La giornata della vergogna, affossato Draghi. Il premier alle 9 alla Camera e subito dopo al Quirinale per dimettersi, si va verso il voto in ottobre. Titoli di Stato: spread balza di 20 punti, in apertura a 241,5. Conte e Salvini hanno già iniziato il rimpallo delle responsabilità (Di giovedì 21 luglio 2022) Il capo del M5S : «Da Draghi c’è Stato un atteggiamento sprezzante. Abbiamo ricevuto anche degli insulti». Salvini: «La crisi è colpa della follia dei grillini e dei giochi di potere del Pd» Leggi su lastampa (Di giovedì 21 luglio 2022) Il capo del M5S : «Dac’èun atteggiamento sprezzante. Abbiamo ricevuto anche degli insulti».: «La crisi è colpafollia dei grillini e dei giochi di potere del Pd»

