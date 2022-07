La gioiosa macchina da guerra della destra irresponsabile (Di giovedì 21 luglio 2022) Matteo Salvini trascina Silvio Berlusconi al Papeete. Il Cavaliere è, meglio, era abituato alle cosiddette cene eleganti nei pressi del lettone che gli aveva regalato l’amico Vladimir Putin. Andare in giro in mutandoni con il cocktail in mano, tra deejay e glutei leopardati, a provocare crisi di governo non era nel suo stile. Ma quando si è prigionieri, la sindrome di Stoccolma trascina nel labirinto politico e magari al miraggio di una vittoria elettorale facile. Ora questo centrodestra irresponsabile mette le sue impronte digitali sulla crisi di governo non votando la fiducia a Mario Draghi, levando a Giuseppe Conte il privilegio di iniziare la campagna elettorale dall’opposizione. Nella convinzione di Salvini e del suo vassallo di guidare verso la vittoria una formidabile macchina da guerra, dimenticando che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) Matteo Salvini trascina Silvio Berlusconi al Papeete. Il Cavaliere è, meglio, era abituato alle cosiddette cene eleganti nei pressi del lettone che gli aveva regalato l’amico Vladimir Putin. Andare in giro in mutandoni con il cocktail in mano, tra deejay e glutei leopardati, a provocare crisi di governo non era nel suo stile. Ma quando si è prigionieri, la sindrome di Stoccolma trascina nel labirinto politico e magari al miraggio di una vittoria elettorale facile. Ora questo centromette le sue impronte digitali sulla crisi di governo non votando la fiducia a Mario Draghi, levando a Giuseppe Conte il privilegio di iniziare la campagna elettorale dall’opposizione. Nella convinzione di Salvini e del suo vassallo di guidare verso la vittoria una formidabileda, dimenticando che ...

