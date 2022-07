La Francia sempre più divisa sull’abolizione del canone. Ora si pensa di finanziare la TV con l’IVA (Di giovedì 21 luglio 2022) Il governo sta valutando la possibilità di introdurre l’IVA in sostituzione del canone Yes Echos, di Marina Alcaraz, pag. 11 L’abolizione del canone (più precisamente il contributo alla radiodiffusione pubblica o PAC), annunciata dal candidato Emmanuel Macron per liberare il potere d’acquisto, è ora al vaglio. Ora è l’IVA, una tassa meno progressiva della PAC, a essere presa in considerazione per trovare finanziamenti stabili per France Télévisions e Radio France. Gabriel Amal, ministro delegato ai Conti pubblici, si è detto deluso dalla proposta di alcuni parlamentari che hanno presentato emendamenti a favore della destinazione di una parte dell’IVA al servizio pubblico radiotelevisivo: “Sono disposto ad esaminare questa proposta e probabilmente a dare un parere favorevole durante l’esame del testo ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 21 luglio 2022) Il governo sta valutando la possibilità di introdurrein sostituzione delYes Echos, di Marina Alcaraz, pag. 11 L’abolizione del(più precisamente il contributo alla radiodiffusione pubblica o PAC), annunciata dal candidato Emmanuel Macron per liberare il potere d’acquisto, è ora al vaglio. Ora è, una tassa meno progressiva della PAC, a essere presa in considerazione per trovare finanziamenti stabili per France Télévisions e Radio France. Gabriel Amal, ministro delegato ai Conti pubblici, si è detto deluso dalla proposta di alcuni parlamentari che hanno presentato emendamenti a favore della destinazione di una parte delal servizio pubblico radiotelevisivo: “Sono disposto ad esaminare questa proposta e probabilmente a dare un parere favorevole durante l’esame del testo ...

AnapoLuna : @carlo_masera @dianacalibana @HSkelsen lo so. Comunque è sempre stato così. Io stavo in Francia all'epoca delle cor… - Christi45416411 : @CarloCalenda Spero che i miei figli stiano sempre lontani da persone che si ispirano a banchieri senza cuore. Si è… - Andreacritico : RT @Kurosh_74: Dopo il caldo anomalo, ecco che arriva sempre puntale la #grandine grossa in #Francia. Questo chicco è caduto ieri a Villers… - SuperFiammetta : @EnricoLetta Che ti dicevo? La Francia si avvicina sempre più! Preparate le valigie? ???? - Kurosh_74 : Dopo il caldo anomalo, ecco che arriva sempre puntale la #grandine grossa in #Francia. Questo chicco è caduto ieri… -