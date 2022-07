La fonte di notizie maggiormente in crescita in Uk è TikTok nonostante la tanta disinformazione (Di giovedì 21 luglio 2022) TikTok – così come gli altri social network – viene utilizzato sempre più da chi ora è adulto e dai più giovani come fonte di informazione. Nel Regno Unito, in particolare, una recente indagine sulle abitudini di consumo delle notizie ha fatto emergere come TikTok sia la fonte di notizie in maggiore crescita tra gli adulti del Regno Unito: nella fattispecie, rispetto al 2020 – anno in cui TikTok era utilizzato come fonte di notizie dall’1% degli adulti in Uk -, TikTok viene utilizzato sette volte di più, dal 7% degli adulti (dato Ofcom). Informarsi su TikTok, nonostante ci sia consapevolezza rispetto al fatto che veicoli disinformazione, è prassi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 luglio 2022)– così come gli altri social network – viene utilizzato sempre più da chi ora è adulto e dai più giovani comedi informazione. Nel Regno Unito, in particolare, una recente indagine sulle abitudini di consumo delleha fatto emergere comesia ladiin maggioretra gli adulti del Regno Unito: nella fattispecie, rispetto al 2020 – anno in cuiera utilizzato comedidall’1% degli adulti in Uk -,viene utilizzato sette volte di più, dal 7% degli adulti (dato Ofcom). Informarsi suci sia consapevolezza rispetto al fatto che veicoli, è prassi ...

