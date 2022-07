La Fiorentina insiste per il talento del Tottenham: offerti 18 milioni! (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riporta il quotidiano inglese The Times, la Fiorentina sta cercando seriamente di portare in Italia il talento argentino Giovani Lo Celso. Il ds dei viola Daniele Pradè, dopo essersi visto rifiutare una prima offerta, ha presentato sulla scrivania del club londinese un prestito con l’ipotetico riscatto fissato attorno ai 15 milioni di sterline, circa 18 milioni di euro. calciomercato Lo Celso Fiorentina Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso da quando ha prelevato il club toscano non ha mai nascosto la volontà di rendere sempre più competitiva la rosa della squadra. Obiettivo testimoniato dai recenti acquisti: Jovi?, Gollini e Dodò. Dopo l’ottimo risultato raggiunto dai ragazzi di Vincenzo Italiano nella passata stagione di Serie A, l’obiettivo nella nuova edizione del campionato sembra essere ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riporta il quotidiano inglese The Times, lasta cercando seriamente di portare in Italia ilargentino Giovani Lo Celso. Il ds dei viola Daniele Pradè, dopo essersi visto rifiutare una prima offerta, ha presentato sulla scrivania del club londinese un prestito con l’ipotetico riscatto fissato attorno ai 15 milioni di sterline, circa 18 milioni di euro. calciomercato Lo CelsoIl presidente dellaRocco Commisso da quando ha prelevato il club toscano non ha mai nascosto la volontà di rendere sempre più competitiva la rosa della squadra. Obiettivo testimoniato dai recenti acquisti: Jovi?, Gollini e Dodò. Dopo l’ottimo risultato raggiunto dai ragazzi di Vincenzo Italiano nella passata stagione di Serie A, l’obiettivo nella nuova edizione del campionato sembra essere ...

